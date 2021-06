Mario + Rabbids: Sparks of Hope, il trailer cinematografico all'Ubisoft Forward

Mario + Rabbids: Sparks of Hope è stato presentato ufficialmente all'Ubisoft Forward con un eccellente trailer cinematografico, che ha introdotto la nuova storia e alcune delle novità del gioco.

Rivelato anzitempo alcune ore fa, Mario + Rabbids: Sparks of Hope è il nuovo episodio della serie strategica sviluppata da Ubisoft Milano e Parigi, che mette insieme Mario e i Rabbids per dar vita a situazioni inedite.

Cursa, un'entità misteriosa e crudele, è in cerca di energia per mettere in atto il suo piano malvagio e far sprofondare la galassia nel caos.

Distorcendo i pianeti con la sua influenza malvagia, è intenzionata a consumare tutta l'energia degli Spark, creature misteriose formate dalla fusione degli Sfavillotti e dei Rabbids, e distruggere chiunque cerchi di ostacolarla.

Per riportare l'ordine nella galassia e salvare gli Spark, Mario e i suoi amici si uniscono ai Rabbids in un viaggio attraverso pianeti misteriosi e pieni di sorprese.