Werewolf Within: trailer del film Ubisoft mostrato all'E3 2021

Durante la conferenza dell'E3 2021 abbiamo avuto modo di vedere un nuovo trailer di Werewolf Within, un nuovo film firmato Ubisoft. Ecco il video mostrato durante lo show e i dettagli noti sul film, compresa la data di uscita.

Werewolf Within arriverà nei cinema il 25 giugno e sarà disponibile on-demand dal 2 luglio 2021. Il film è diretto da Josh Ruben ("Scare Me") e scritto da Mishna Wolff ("I'm Down"), screenwriter, autrice di bestseller, e vincitrice del Ubisoft Women's Film Fellowship Recipent.

Werewolf Within è ambientato in una piccola cittadina di nome Beaverfiled. Quando un killer terrorizza la città, tocca al nuovo ranger forestale scopre cosa sta accadendo. Il tema del film, ovviamente, è che uno dei cittadini è un lupo mannaro.

Il cast di Werewolf Within comprende Sam Richardson, Milana Vayntrub, George Basil, Sarah Burns, Michael Chernus, Catherine Curtin, Wayne Duvall,, Harvey Guillén, Rebecca Henderson, Cheyenne Jackson, Michaela Watkins, and Glenn Fleshler.

Parlando però di puri videogiochi, vi ricordiamo che Ubisoft ha mostrato: