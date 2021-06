In occasione dell'Ubisoft Forward, il suo evento dell'E3 2021, il publisher francese ha rilasciato il primo video di gameplay dello sparatutto cooperativo Tom Clancy's Rainbow Six Extraction, che trovate in testa alla notizia.

Tom Clancy's Rainbow Six Extraction è stato annunciato diversi anni fa, ma solo oggi Ubisoft lo ha presentato ufficialmente nella sua forma semi definitiva. Il gioco uscirà il 16 settembre 2021 su PC, Xbox One, PS4, Xbox Series X e S e PS5.