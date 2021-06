Tom Clancy's Rainbow Six Extraction, data d'uscita ufficiale dal primo trailer di gioco

In occasione dell'Ubisoft Forward, è stato mostrato in video Tom Clancy's Rainbow Six Extraction, ed è stata svelata la data d'uscita ufficiale: 16 settembre 2021. Si tratta dell'attesissimo nuovo capitolo della serie Rainbow Six, in sviluppo per PC, Xbox One, PS4, PS5 e Xbox Series X e S. Trovate il filmato in testa alla notizia.

Sostanzialmente si tratta di un gioco nato da Operation Outbreak, uno dei contenuti PvE di Rainbow Six Siege. Ovviamente Ubisoft ha lavorato per espandere il concetto e renderlo un prodotto completamente autonomo, con anche un lato narrativo particolarmente sviluppato.

In generale stiamo parlando di un FPS cooperativo con elementi tattici, i cui protagonisti sono degli operatori presi direttamente da Rainbow Six Siege (saranno esattamente gli stessi). Per adesso sono stati annunciati: Vigli, Lion, Finka, Alibi, Hibana, Sledge, Doc, Pulse e Ela. Altri ne arriveranno in futuro. Le differenze saranno nella personalizzazione dell'equipaggiamento e nelle mappe, completamente inedite e studiate appositamente per il nuovo gioco.

L'0biettivo di Rainbow Six Extraction sarà quello di neutralizzare i parassiti di ogni mappa, estraendo i soggetti MIA.