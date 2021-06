Marvel's Avengers: Black Panther si mostra in attesa dell'E3 2021

Nella serata di domani, domenica 13 giugno, avremo modo di seguire l'evento dell'E3 2021 di Square Enix. Durante lo show ci sarà spazio per molteplici giochi di alto livello e uno di questi sarà Marvel's Avengers, il gioco dedicato ai Vendicatori creato da Crystal Dynamics. Avremo modo di vedere in azione Black Panther, il nuovo personaggio in arrivo tramite aggiornamento gratuito.

Già ora, però, possiamo ammirare una nuova immagine condivisa dall'account ufficiale di Marvel's Avengers su Twitter. Non si tratta di un antipasto particolarmente corposo, certo, ma fa piacere poter osservare il design scelto dagli sviluppatori per l'apprezzato personaggio. Potremo vedere il gameplay di Black Panther durante la conferenza dell'E3 2021.

In attesa dell'evento di Square Enix dell'E3 2021, abbiamo già avuto modo di seguire diversi show in questi giorni. Abbiamo potuto vedere:



Diteci, cosa ne penate di Black Panther? Il design vi convince?