Wholesome Direct 2021: video con tutti gli annunci e le presentazioni dei giochi indie

Quest'oggi è andato in onda il Wholesome Direct, un evento dedicato a moltissimi giochi indie estremamente interessanti. C'è stato spazio per molteplici nuovi titoli, piccole opere dalle idee uniche, ma anche per alcuni giochi già noti. Potete vedere il video integrale qui sopra.

Come avete visto, lo show ha messo in mostra molteplici giochi, non certo produzioni ad alto budget ma per questo non meritevoli di un po' di attenzione. Il Wholesome Direct ha chiuso l'evento salutando i giocatori e promettendo un nuovo show per il 2022.

In attesa di conferenze di maggiore risonanza, come quella Ubisoft (della quale abbiamo già scoperto Mario + Rabbids Sparks of Hope e Rocksmith+) e di Devolver Digital, possiamo però goderci il nuovo trailer di Moonglow Bay, un'interessante avventura a tema ittico, nella quale dovremo risollevare una cittadina senza più un futuro.

Il Wholesome Direct è però stato solo una parte della serata: ci sono stati moltissimi indie anche al Guerrilla Collective 2021: ecco il video con l'intera presentazione e tutti gli indie presentati.