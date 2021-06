Titan Souls è gratis su Steam, da tenere per sempre nell'account

In occasione dell'E3 2021, il publisher Devolver Digital ha deciso di rendere gratis per qualche giorno Titan Souls su Steam, uno dei suoi giochi di catalogo. Si tratta di un miscuglio tra The Legend of Zelda e un soulslike, rigorosamente in pixel art, apprezzatissimo dagli utenti.

In Titan Souls si devono esplorare delle antiche rovine alla ricerca dei diciotto boss (venti se si considerano quelli nascosti) che le abitano. Il sistema di gioco è di quelli davvero estremi: si ha a disposizione una sola vita e lo stesso vale per i nemici. Alcuni combattimenti diventano una vera e propria guerra di nervi, in cui vince chi cede prima. Aspettatevi di morire moltissime volte.

Titan Souls su Steam

Se vi interessa Titan Souls sbrigatevi a riscattarlo, perché l'offerta scadrà il 14 giugno alle ore 19:00. Quindi non avete moltissimo tempo.

Tra qualche ora Devolver Digital terrà la sua classica conferenza E3, in cui annuncerà alcuni nuovi giochi. Sarà sicuramente una follia, quindi varrà la pena di guardarla.