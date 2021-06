Yakuza 7: Like a Dragon arriverà presto su Xbox Game Pass, secondo un leak

Yakuza 7: Like a Dragon sembra essere destinato ad arrivare su Xbox Game Pass, in base a un leak proveniente, come spesso accade, dal Microsoft Store stesso, che evidentemente si è lasciato sfuggire un'informazione di notevole importanza, anche in questo caso.

Come è possibile vedere dal tweet riportato qui sotto, sulla sezione brasiliana del Microsoft Store è comparso il riferimento esplicito all'inclusione di Yakuza 7: Like a Dragon in Xbox Game Pass: nello screenshot scattato allo Store, è possibile vedere che sotto i vari contenuti aggiuntivi si trova scritto "Incluso con Xbox Game Pass".



La questione è ovviamente ancora molto sospetta, considerando che le indicazioni al Game Pass sembra siano state rimosse nel frattempo, inoltre il fatto che comparissero solo sui contenuti aggiuntivi, a quanto pare, può anche far pensare a un errore, ma lo screenshot sembra vero in ogni caso.

Nel caso venisse confermato, si tratterebbe di un'aggiunta di notevole entità al catalogo di Xbox Game Pass, considerando che Yakuza: Like a Dragon è uscito solo lo scorso novembre e si trattava di un gioco di lancio per Xbox Series X|S. Considerando la presenza di tutti gli altri capitoli della serie sul catalogo, il suo arrivo è comunque piuttosto verosimile, in attesa di eventuali conferme che potrebbero arrivare dalla conferenza Microsoft all'E3 2021.