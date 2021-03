Yakuza 6: The Song of Life disponibile oggi su Xbox Game Pass per Xbox e PC

Yakuza 6: The Song of Life arriva oggi nel catalogo di Xbox Game Pass, disponibile nella giornata del 25 marzo 2021 per la prima volta in versione Xbox Series X|S, Xbox One e PC.

Dopo Octopath Traveler, Yakuza 6: The Song of Life è un altro protagonista della ricca terza mandata di giochi di marzo 2021 per Xbox Game Pass, e sigla la conclusione dell'operazione di recupero dei capitoli della serie su piattaforme Xbox, almeno per quanto riguarda quelli usciti sul mercato occidentale nella scorsa generazione.

Considerando anche l'uscita di Yakuza: Like a Dragon, ora l'intera serie è disponibile anche su PC e console Xbox oltre che su PlayStation, ed escluso proprio l'ultimo capitolo tutti gli altri sono disponibili nel catalogo di Xbox Game Pass.

La storia di Yakuza 6: The Song of Life vede Kazuma Kiryu cercare ancora una volta, invano, di ritirarsi a una vita tranquilla dopo un periodo in prigione. Purtroppo, un incidente accaduto ad Haruka in circostanze misteriose lo costringe a tornare in azione, per proteggere il figlio della ragazza, Haruto, e per fare chiarezza su ciò che le è accaduto.

Alla sua uscita originale, Yakuza 6 aveva anche un significato particolare per la serie in quanto basato sul Dragon Engine, che faceva il suo debutto con il capitolo in questione per essere poi utilizzato nei giochi usciti in seguito, tra i quali anche Judgment. Per quanto riguarda la versione Steam, l'uscita è fissata sempre per oggi alle ore 17:00, in base al messaggio ufficiale da parte di RGG Studio, ovvero il team di Yakuza all'interno di Sega.