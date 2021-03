Octopath Traveler disponibile su Xbox Game Pass per Xbox Series X|S, Xbox One e PC

Octopath Traveler è disponibile da oggi, 25 marzo 2021, su Xbox Game Pass, nel giorno di lancio in assoluto per quanto riguarda Xbox Series X|S e Xbox One, visto che non era presente in precedenza sulle console Microsoft ma solo su PC.

Si tratta di un arrivo emerso veramente a sorpresa solo qualche giorno fa, all'interno della ricca terza mandata di giochi di marzo 2021 per Xbox Game Pass. Considerando anche i rapporti piuttosto freddi, almeno fino a un po' di tempo fa, tra Microsoft e Square Enix, era decisamente insospettabile un lancio così a sorpresa di un titolo particolare come Octopath Traveler sulle console Xbox, essendo stato finora un'esclusiva console legata a Nintendo Switch.

Il download può essere effettuato a questo indirizzo su Xbox Store, con l'acquisto disponibile al prezzo di 41,99 euro come promozione di lancio per i primi 8 giorni, per tornare poi ai 59,99 euro standard dopo il periodo di sconto iniziale.

Octopath Traveler è un gioco peculiare: si tratta di un ritorno alla tradizione classica del JRPG, utilizzando uno stile davvero unico, mischiando 2D e 3D per creare un mondo di gioco che sembra composto da splendidi diorami. Piuttosto particolare anche la storia, impostata sull'intreccio di otto storie differenti ognuna dedicata agli otto protagonisti che compongono il party.

Per saperne di più, vi rimandiamo alla recensione di Octopath Traveler per quanto riguarda la versione originale su Nintendo Switch, uscita ormai quasi tre anni, oltre alla più recente recensione della versione PC, per avere un'idea più precisa di cosa si tratti, anche se è probabile che ormai conosciate bene il gioco in questione.