Naruto: il cosplay della tecnica dell'erotismo di Jannet è pienamente riuscito

Naruto offre normalmente diverse possibilità di interpretazione di vari personaggi da parte di cosplayer femmine, ma in questo caso la scelta di Jannet è piuttosto particolare, ricadendo proprio sul cosplay del protagonista nella sua tipica trasformazione attraverso la Tecnica dell'Erotismo, che evidentemente è riuscita perfettamente.

Il Jutsu della trasformazione è piuttosto impegnativo ma è una tecnica base per i ninja, solo che Naruto la reinterpreta a modo suo facendo leva sull'irresistibile fascino femminile, con il quale riesce a ottenere risultati impressionanti anche contro combattenti molto esperti (o forse ancora di più, in questi casi).

Una delle prime tecniche speciali "affinate" da Naruto, con grande scorno dei suoi istruttori, la Tecnica dell'Erotismo, chiamata così dallo stesso protagonista della serie, invece di sfruttare una mimetizzazione tattica con lo scenario circostante trasforma il protagonista in una sensuale donna nuda, stravolgendo gli schemi e di fatto creando una tecnica completamente nuova, con la firma inconfondibile di Naruto.

Jannet sceglie opportunamente proprio questa situazione come soggetto per questo suo cosplay, nel quale si trova ovviamente a suo agio vista la sensualità che già la contraddistingue: il grosso del lavoro viene dunque applicato sulla super parrucca gigantesca, mentre per il resto non ha assolutamente bisogno di particolari effetti speciali per applicare alla perfezione la Tecnica dell'Erotismo con risultati efficaci.

