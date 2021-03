Bokeh Game Studio ha pubblicato la prima immagine dell'horror del creatore di Silent Hill e Siren

Bokeh Game Studio ha pubblicato la prima immagine dell'horror del creatore di Silent Hill, Siren e Gravity Rush Keiichiro Toyama. Il gioco non ha ancora un nome e al momento è previsto per il 2023 su tutte le piattaforme.

Non ci sarà solo Keiichiro Toyama al timone del progetto, ma anche veterani del calibro di Junya Okura, lead designer della serie Gravity Rush, e Kazunobu Sato, il lead designer di Puppeteer, l'ispirato gioco per PS3.

Keiichiro Toyama ha detto si essere fuggito da Sony perché vuole continuare a fare giochi a modo suo e per questo motivo ha fondato Bokeh Game Studio. Il primo gioco creato sarà un action-adventure dalle tinte horror.

In una vecchia intervista, però, Toyama ha detto che questo gioco dovrà anche essere divertente e elettrizzare i giocatori, non li dovrà solo spaventare. La prima immagine diffusa, però, difficilmente non punta a spaventare: si vede una strana creatura in basso, con tanto di corna e ali. Dietro si scorge una sorta di altare, con uno schema che non lascia presagire nulla di buono.

I colori, oltretutto, sono cupi, con diverse sfumature di rosso. Nonostante il tratto non sembri iper-realistico, non vorremmo trovarci nella scena mostrata in questo bozzetto. Noi rimarremo, ovviamente, in attesa di ogni aggiornamento su questo interessante progetto.