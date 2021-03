Gigi Il Guerriero: trailer di annuncio del gioco satirico sulla politica italiana

Simone Di Giorgi, il creatore del gioco, ci ha inviato il trailer di annuncio di Gigi Il Guerriero. Si tratta di un gioco che vuole fare satira sulla politica italiana ispirato a Punch Mania: Hokuto no Ken. In maniera non troppo dissimile dall'opera "Hokuto no Ken", il videogioco segue le gesta di un viaggiatore solitario, il cui incarico è riportare pace ed onestà in un'Italia devastata dalla peggiore politica degli ultimi decenni.

Sorprendentemente il compito di fare questo è sulle spalle di un "misterioso" Gigi, detto Giggino, un guerriero senza macchia che ha persino sconfitto la povertà e spazzato via tutti i corrotti in alcune delle sue precedenti avventure.

Il gioco uscirà su Google Play a settembre e, prima di lasciarvi, condividiamo con voi la trama del gioco:

"Nell'Italia del futuro i partiti politici sono quasi estinti, nessun cittadino viene chiamato alle urne e le città sono ridotte in rovina.

In quest'epoca i Leader dei vecchi partiti si sfidano in combattimento, contendendosi il ruolo di Imperatore. Durante lo scontro decisivo tra "il Cavaliere" della Destra e i pochi superstiti del M5S, il coraggioso Gigi viene mortalmente ferito e marchiato da cinque stelle, incisegli sul petto dal suo avversario.

Abbandonato nel desertico suolo della città di Messina, Gigi respira ancora.

Avviene dunque un evento straordinario: l'ex Presidente della Repubblica, percependo l'onestà nel cuore di Gigi, ne salva la vita e decide di diventare il suo maestro. Lo conduce dunque all'ultimo Tempio della Democrazia per addestrarlo nell'uso delle segrete tecniche dei 50 Anni di Costituzione Italiana. Egli diverrà così l'Ultimo Salvatore, il messia che riporterà la pace e l'onestà nel cuore di milioni di italiani, nasce così Gigi il Guerriero!"

Che ne dite? Il protagonista di questo gioco è comparso anche ne Le honeste avventure di Gigi realizzato dal creatore di Call of Salveenee?