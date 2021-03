Final Fantasy 7: nuovo cosplay di Tifa di irine_meier è irrealistico come dovrebbe

I classici sono sempre i più apprezzati: una banale verità che trova però conferma anche nel mondo del cosplay. irine_meier ci propone infatti ancora una volta il suo cosplay di Tifa, amata protagonista di Final Fantasy 7 Remake.

Questo nuovo scatto del cosplay di Tifa di Final Fantasy 7 Remake è però stata l'occasione per irine_meier di discutere del design dei personaggi. Quali sono i migliori: quelli realistici o quelli irrealistici? irine_meier spiega che, "dopo molti anni passati a ricreare personaggi di tutti i tipi del mondo dei videogame, posso affermare senza alcun dubbio che molti costumi dei videogiochi (specialmente quelli femminili) sono perlopiù assurdi e non molto pratici nella vita reale."

Anche il costume di Tifa, spiega irine_meier, non sarebbe in alcun modo adatto a veri combattimenti, ad esempio per colpa delle calze che cadrebbero continuamente. "Sapete cosa?" afferma la cosplayer "Anche dopo aver provato così tanti costumi assurdi nella realtà, sceglierei comunque un costume memorabile piuttosto che uno realistico. Preferisco vedere qualcosa di incredibile e unico anche se va contro ogni logica e le leggi della fisica! I design realizzati in modo razionale possono essere banali e mancare di fantasia." Anche voi la pensate così? Preferite cosplay irrealistici?

