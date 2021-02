Final Fantasy 7: il cosplay di Tifa firmato win_winry è semplice e completo

Final Fantasy 7 è ritornato al centro dell'attenzione ultimamente, soprattutto grazie ai molteplici annunci fatti da Square Enix. Tra giochi classici che ritornano e nuove formule applicate a questo universo narrativo, non dobbiamo però dimenticare che i personaggi sono tutto ciò che conta. Cloud, Barret, Aerith e Tifa sono sempre nel cuore dei giocatori, non importa in che formato appaiono. Tifa è ora al centro di un nuovo cosplay di win_winry.

La cosplayer ci propone una versione semplice ma completa di Tifa, con il suo classico top bianco con bretelle nere e guanti da combattimento. Non sono molti i dettagli che rendono Tifa il personaggio che tutti amiamo, almeno dal punto di vista esteriore. Questo cosplay riesce però a esprimere anche grazie allo sguardo penetrante della modella i molti motivi per cui amiamo la guerriera di Final Fantasy 7.

Se siete fan della saga di Final Fantasy, allora non dovete perdervi anche queste altre creazioni. Come il cosplay di Cindy firmato shiska14: vi farà girare la testa. Impossibile poi dimenticare il nuovo cosplay di Tifa di shirogane_sama: è da sogno. Anche il cosplay di Tifa di Likeassassin ne sfoggia tutte le qualità.

Se preferite altri tipi di fantasy, allora ammirate il cosplay di Triss di Likeassassin: è meglio del previsto. Come non citare anche il cosplay di Ciri di Likeassassin: è pura perfezione. Infine, non dimentichiamoci del cosplay di Yennefer firmato Lada Lyumos: è incredibile.