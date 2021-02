I migliori giochi di tennis di sempre: arcade, simulativi e gestionali

L'arte imita la realtà e il mondo dei videogiochi non si allontana troppo da questo concetto. Gli sport più noti del mondo moderno vengono regolarmente riprodotti sotto forma videoludica, a cominciare dal sempreverde calcio, ma passando anche per il basket e per il baseball, senza dimenticare il football americano. Anche se non agli stessi livelli dei precedenti, troviamo anche il tennis, che sin dall'inizio della storia dei videogame ha ispirato in vari modi gli sviluppatori. I giochi di tennis possono essere realistici o arcade, ma tutto ciò che conta è che la pallina vada oltre la rete e segni il punto. Ecco quindi i migliori giochi di tennis di sempre!

Partiamo da una delle serie più note nella storia dei giochi di tennis: Top Spin. All'epoca pareva esserci poco spazio per "altri" giochi di tennis ma il nuovo arrivato su piattaforma Xbox riuscì a stupire tutti con una giocabilità più elaborata e realistica , licenze per tutti i giocatori e una grafica di livello superiore rispetto a quanto visto fino a quel momento. La serie si dimostrerà generosa nell'implementare nuove funzionalità e caratteristiche nel gameplay, si pensi ad esempio all'energia (la stamina) dei giocatori che perdono forma fisica con l'andare avanti nell'incontro, oppure il supporto alla grafica 3D e accessori di movimento nell'ultimo capitolo per PlayStation 3. Top Spin è il titolo che ha saputo nella scorsa generazione risvegliare la nostra sopita passione per i giochi di tennis, ha saputo reinventare un gioco che pareva avere ormai poco da dire riuscendo a creare un brand di successo che rimarrà nella storia dei videogiochi.

Impossibile parlare dei migliori giochi di tennis senza citare uno dei titoli più amati e giocati di sempre. Ebbene sì, stiamo parlando proprio di Virtua Tennis di SEGA che per tanti anni ha infiammato le sale giochi di tutto il mondo, e che con l'arrivo di Dreamcast è entrato in tutte le case dalla porta principale grazie alle splendide conversioni per la macchina dei "sogni". Rispetto a Top Spin, Virtua Tennis ha sempre mantenuto un'impostazione di gioco più arcade, con personaggi che eseguivano qualsiasi tipo di colpo semplicemente attraverso l'uso di due pulsanti. Questa sua profondità di gameplay, facilissimo da imparare ma arduo da padroneggiare al meglio , lo rese un gioco trasversale adatto a tutti i tipi di giocatori, dai più piccoli a quelli con maggiore esperienza. E pur non possedendo una quantità straordinaria di opzioni, in multiplayer era praticamente eterno, tanto è vero che si trova ancora in moltissime sale giochi sparse in tutto il mondo. L'industria videoludica non era mai stata così tanto affascinata dal tennis, e con essa anche il grande pubblico, ammaliato da un grafica fino a quel momento mai vista.

Per i giocatori più "esperti", tutto è iniziato con Pong: anche se in realtà (nell'idea ovviamente) si trattava di un gioco di ping pong, a tutti gli effetti è possibile considerarlo un lontano antenato dei giochi di tennis. La grafica semplicissima rappresenta due giocatori disposti sui due lati del campo, diviso a sua volta da una rete centrale e una pallina che veniva scambiata da una parte all'altra. Pong seppe imporsi sul grande pubblico grazie a una versione arcade e ai costi notevolmente più bassi rispetto al passato, rappresentando un punto di partenza assoluto per l'intero mercato videoludico. La sua particolarità era rappresentata proprio dalla tecnica con la quale veniva generata l'immagine: non attraverso pixel ma con una alterazione della linea di scansione del cinescopio con componenti logici e analogici, da cui la sua caratteristica grafica in bianco e nero.

Tennis for Two

Tennis for Two: l'hardware era il gioco e il gioco era l'harware

Se pensate che Pong sia il primo vero gioco di tennis (o ping pong, la zona è quella), beh, vi sbagliate. Prima dell'opera di Atari è infatti arrivato Tennis for Two. Nel 1958, William Higinbotham ha ideato un gioco da esporre e provare liberamente al Brookhaven National Laboratory sfruttando un computer analogico Donner Model 30 che era in grado di simulare traiettorie con resistenza del vento. Il gioco si controllava tramite due controller di alluminio creati appositamente. Come potete vedere dall'immagine, l'oscilloscopio mostra tramite semplici linee un campo di tennis con vista laterale e una pallina. Con una manopola è possibile dare una direzione alla palla e con un pulsante la si colpisce per mandarla oltre la rete. Viene considerato il primo videogioco creato per puro intrattenimento e non per ricerca accademica o per promozioni commerciali.

Tennis for Two è stato smantellato e la versione originale non è più disponibile. Una copia (non identica) è stata creata nel 1997.