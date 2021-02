Pokémon: in Giappone è possibile sposarsi con le fedi di Pikachu

In Giappone è ora possibile sposarsi scambiandosi delle fedi con Pikachu scolpito sopra. In patria i Pokémon sono amatissimi, praticamente un patrimonio nazionale.

La passione per i personaggi di The Pokémon Company, che proprio in questi giorni festeggiano i 25 anni di vita, è trasversale e va dai bambini agli adulti. I matrimoni a tema esistono da anni, ma chi li offre si sta organizzando sempre meglio, tanto che ora è possibile fare un intero rinfresco a tema Pokémon, con anelli nuziali e gioielli di Pikachu.

Matrimonio a tema Pokémon

Notevole il cibo decorato a tema con il famoso personaggio giallo elettrico, che sicuramente non lascerà indifferenti i vostri ospiti.

Cibo Pokémon

Dessert Pokémon

Torta nuziale Pokémon

Torta Pokémon

Fortunatamente chi sceglie un matrimonio a tema Pokémon non ha bisogno di trovare un o una partner sessuale, perché teoricamente già ce l'ha, quindi non deve temere l'abbandono.

Come dicevamo, il pezzo forte del matrimonio a tema Pikachu sono i gioielli, davvero... belli.

Anelli nuziali dei Pokémon

Collana nuziale di Pikachu

Che aggiungere? Beviamoci su, che è meglio.

Cocktail dei Pokémon

Se vivete in Giappone e vi dovete sposare a breve, potete prenotare il vostro matrimonio a tema Pokémon cliccando qui.