NieR Replicant ver.1.22474487139… svelato il cast dei doppiatori occidentali

Il publisher Square Enix e lo sviluppatore Toylogic hanno svelato il cast dei doppiatori occidentali di NieR Replicant ver.1.22474487139..., NieR Replicant per gli amici, che vede il ritorno di molti degli attori che già lavorarono al NieR originale, tutti confermati nei loro ruoli.

Protagonista adulto (doppiato da Ray Chase)

Protagonista giovane(doppiato da Zach Aguilar)

Grimoire Weiss (doppiato da Liam O'Brien)

Kaine (doppiata da Laura Bailey)

Emil (doppiato da Julie Ann Taylor)

Devola / Popola (doppiate da Eden Riegel)

NieR Replicant ver.1.22474487139... uscirà il 23 aprile 2021 su PC (esclusiva Steam), PS4 e Xbox One, in Europa e Nord America. In Giappone potranno invece giocarci a partire dal 22 aprile 2021.