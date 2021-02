The Elder Scrolls V: Skyrim: gioco da tavolo annunciato per il 2021

L'editore Modiphius Entertainment ha annunciato l'arrivo nel 2021 del gioco da tavolo di The Elder Scrolls V: Skyrim, che sarà oggetto di una campagna di raccolta fondi su GameFound, più avanti nel corso dell'anno.

Purtroppo non sono stati forniti molti dettagli su The Elder Scrolls V: Skyrim - The Board Game, a parte qualche informazione generica. Stando alla breve descrizione ufficiale sarà un gioco da tavolo epico per 1-4 giocatori, che permetterà di vivere molte avventure nel mondo di Skyrim.

Modiphius ha già realizzato il gioco di miniature The Elder Scrolls: Call to Arms, quindi non è nuova all'universo di Bethesda. Interessante la scelta di GameFound e non di Kickstarter per la campagna di crowd funding, come a voler favorire l'unica piattaforma creata da autori di giochi da tavolo per autori di giochi da tavolo (è di Marcin Świerkot, CEO di Awaken Realms).

Skyrim di suo non dovrebbe avere bisogno di presentazioni, visto che stiamo parlando di uno dei giochi di ruolo elettronici più venduti di tutti i tempi. Lanciato originariamente nel 2011, è stato pubblicato su di una moltitudine di sistemi, tra i quali PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch, in diverse edizioni. .