Ultimate Epic Battle Simulator 2: video mostra una battaglia tra 2 milioni di papere e 15.000 soldati

Brilliant Game Studios ha pubblicato un nuovo video di Ultimate Epic Battle Simulator 2, per mostrare una drammatica battaglia combattuta tra 2 milioni di papere e 15.000 soldati della Seconda Guerra Mondiale.

L'obiettivo della serie Ultimate Epic Battle Simulator è proprio quella di generare battaglie campali tra milioni di avversari appartenenti a fazioni spesso improbabili, creando situazioni surreali quanto spettacolari, come in questo caso.

Nel video possiamo vedere i soldati della Seconda Guerra Mondiale circondati dalle papere che gli vanno incontro con fare minaccioso. Peccato che siano disarmate e che ben presto la battaglia si trasformi in una vera e propria strage dei pennuti, che quando vanno all'altro mondo esplodono in mille piume. Comunque sia il loro altissimo numero rende la lotta più incerta di quanto si pensi.

Ultimate Epic Battle Simulator 2 è in sviluppo per PC ed è previsto per l'autunno del 2021. Come il predecessore, permetterà di personalizzare le battaglie in moltissimi modi, ma non consentirà di prendervi parte direttamente. Il giocatore dovrà quindi limitarsi a guardare gli scontri, muovendo la telecamera per trovare il punto di vista migliore.