Panzer Dragoon II Zwei: Remake ha un periodo di uscita

Panzer Dragoon II Zwei: Remake non ha ancora una data di uscita ma quantomeno è stato stabilito l'anno di lancio, ovvero il 2021, in base a quanto riferito da Forever Entertainment, il publisher che si sta occupando della produzione di questo remake.

Proseguendo il lavoro fatto con Panzer Dragoon Remake, che ha recuperato il primo capitolo della saga cult di Sega, Panzer Dragoon II Zwei: Remake si presenta come una profonda rielaborazione tecnica dello sparatutto su draghi che uscì originariamente su Sega Saturn nel 1996, opera originale del talentuoso Team Andromeda.

La struttura e il gameplay dovrebbero rimanere gli stessi dell'originale, ovvero si tratterà di uno sparatutto "su binario", in un certo senso. Nel gioco, il protagonista Lundi vola in sella al proprio drago Lagi, con il giocatore che controlla il mirino per sparare con i vari tipi di fuoco contro i nemici.

Panzer Dragoon II Zwei: Remake è stato annunciato a dicembre 2018, insieme a Panzer Dragoon Remake, ovvero il rifacimento del primo capitolo. Panzer Dragoon Remake è uscito a marzo nel 2020 su Nintendo Switch e poi in vari mesi a seconda delle piattaforme, mentre Panzer Dragoon II Zwei: Remake non ha ancora una data di uscita ma, in base a quanto riferito di recente dal publisher, è comunque previsto entro il 2021, dunque attendiamo una data precisa nel prossimo periodo.