Panzer Dragoon: Remake disponibile da oggi su Nintendo Switch in esclusiva temporale

Panzer Dragoon: Remake è disponibile a partire da oggi su Nintendo Switch, in esclusiva temporale rispetto alle altre piattaforme annunciate.

Rivelato durante il Nintendo Direct dell'E3 2019, Panzer Dragoon: Remake ci catapulta su di un pianeta lontano, alle prese con due draghi risvegliati da un sonno millenario.

In questa nuova edizione del classico gioco in cui si cavalcano draghi, i giocatori dovranno attraversare incredibili scenari in sella al Drago blu, affrontando gigantesche creature e letali navi da guerra con comandi a 360 gradi e possibilità di agganciare i bersagli.

Pilota il tuo drago attraverso sette incredibili livelli super realistici, da città che affacciano su oceani tropicali a intricate rovine sotterranee.

Combatti contro il Drago prototipo che compare assieme a gigantesche libellule malvagie, terribili vespe di dimensione umana, enormi arenicole e letali navi da guerra volanti.

Attacca i nemici senza pietà avvicinandoti rapidamente da ogni lato grazie ai controlli migliorati a 360 gradi e la possibilità di agganciare il bersaglio.