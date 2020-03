Life is Strange 2, demo disponibile

Square Enix ha annunciato la disponibilità di una demo gratuita dell'avventura episodica Life is Strange 2, sviluppata dai francesi di DONTNOD Entertainment. La demo consente di giocare una parte del primo capitolo di questa bella avventura. Leggiamo altri dettagli tratti dal comunicato stampa ufficiale:

I favolosi cinque episodi di quest'avventura, nominata ai BAFTA, narrano la storia di due fratelli, Sean e Daniel Diaz, rispettivamente di 16 e 9 anni, costretti a scappare dalla loro casa nella periferia di Seattle dopo un tragico evento che cambierà le loro vite per sempre. A complicare ulteriormente la situazione si aggiunge l'arrivo di un nuovo, entusiasmante potere telecinetico che avrà grandi ripercussioni su Sean e Daniel e sul loro rapporto fraterno. La loro vita non sarà mai più come prima.

"Life is Strange 2 è un'avventura narrativa di cui andiamo molto fieri. Amiamo Sean e Daniel, i nostri nuovi protagonisti, e la storia di pregiudizi, perdita, fratellanza e speranza portata in vita da questo gioco", ha dichiarato Jon Brooke, co-direttore dello studio agli Square Enix External Studios. "Siamo felici che tutti abbiano l'opportunità di provarla."

La demo di Life is Strange 2 è disponibile per PC, Xbox One e PC. La stagione completa di Life is Strange 2 è già disponibile in edizione fisica e digitale su PC (Steam), PlayStation 4 e Xbox One.