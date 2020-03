Valorant, presentata Sage, un nuovo personaggio

Riot Games ha svelato un nuovo personaggio di Valorant, il suo sparatutto online competitivo pensato per l'eSport, in arrivo in estate su PC. Si tratta di Sage, agente cinese dotata di abilità curative in grado di dare ai suoi alleati "una zona di tranquillità in un campo di battaglia infernale".

Leggiamo la scheda delle abilità di Sage:

Sage crea una zona di sicurezza per lei e il suo team ovunque si trovi. Capace di rivivere gli amici caduti e di respingere anche gli attacchi più violenti, è rifugio tranquillo in un campo di battaglia infernale.

I suoi poteri sono: