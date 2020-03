Just Cause, l'intera saga per pochi spiccioli grazie ai saldi di Avalanche Studios su Steam

Su Steam sono partiti i saldi dello sviluppatore Avalanche Studios, che consentono di portarsi a casa l'intera serie Just Cause e altri giochi per pochi spicci. Per inciso, acquistando le edizioni complete di Just Cause, Just Cause 2 e Just Cause 3 si spendono appena 10,03€. Solo il quarto capitolo costa qualcosa di più: 20,97€ per la Complete Edition da 130,36€ che comprende tutti i DLC.

Naturalmente i saldi di Avalanche non riguardano solo i Just Cause, ma tutti i suoi giochi. Quindi sono in offerta anche i recenti Generation Zero, Rage 2 e Mad Max, nonché anche i titoli più vecchi come Renegade Ops.

Quindi, se vi interessa qualche titolo, vi invitiamo a visitare la pagina dei saldi di Avalanche Studios su Steam per fare i vostri acquisti.

In fondo di questi tempi fa comodo avere dei giochi a poco prezzo da acquistare, visto che si ha molto tempo per giocare a causa della segregazione in casa dovuta alla pandemia di coronavirus.