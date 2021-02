Steam: tanti nuovi titoli in Accesso Anticipato e molti nuovi team a gennaio 2021

Stando ai dati diramati da Steam, gennaio 2021 è stato uno dei mesi migliori di sempre per il lancio di nuovi giochi in Accesso Anticipato. Ce ne sono stati ben dodici. Una cifra niente male che dimostra come questa modalità di vendita stia prendendo sempre più piede, soprattutto tra gli sviluppatori indipendenti.

Di questi ultimi, ci sono stati ben otto nuovi nomi, ossia con titoli inediti, che hanno raggiunto il successo, tra i quali alcuni provenienti dalla Cina. Si tratta di un segno importante della plasticità di Steam, che ormai ammette esperienze diverse e offre titoli adatti a tutti i palati.

Uno dei temi più evidenti relativo ai titoli più popolari di gennaio 2021 è stato l'enorme numero di giochi che sono entrati in accesso anticipato: 12 per questo mese. Questa funzionalità ha fatto tanta strada nei suoi otto anni dal debutto su Steam, con gli sviluppatori che ne apprezzano sempre di più il modello, plasmandolo fino a trasformarlo nell'efficiente e robusto strumento oggi collegato a così tanti fantastici giochi. Altrettanto degno di nota è il fatto che il successo di questi prodotti a gennaio dimostra quanto i giocatori siano interessati a scoprire e provare nuovi giochi usando l'accesso anticipato. Tra le fonti su Steam che comprendono le recensioni degli utenti, il nuovo hub delle notizie su Steam e gli hub della Comunità, i giocatori non hanno mai avuto così tante informazioni per aiutarli a scegliere i lanci in accesso anticipato più adatti a loro. Inoltre, con 12 debutti a gennaio, alcuni giocatori potrebbero persino sceglierne più di uno!

Nel frattempo, continuiamo a vedere nuovi team di sviluppo che entrano nelle nostre classifiche. Questo mese otto giochi sono stati sviluppati da team che hanno rilasciato il loro primissimo prodotto su Steam. Un caldo benvenuto ad Adglobe, Live Wire, Nussygame, SCP: Escape Together development team, SouthPAW Games, TeaForTwo, TPP Studio, Typhoon e 鬼谷工作室 e congratulazioni per il vostro successo.

Valve ha anche svelato quali sono stati i giochi più popolari su Steam a gennaio 2021.