Steam: svelati i titoli più popolari di gennaio 2021

Steam ha svelato quali sono stati i venti titoli più popolari di Steam a gennaio 2021. Come sempre il calcolo è stato fatto in base ai ricavi registrati nelle prime due settimane di lancio. Valve non ha svelato dati precisi per i singoli giochi, che vengono proposti in ordine sparso.

I fan dei giochi in stile Rogue hanno scoperto diverse esperienze uniche e rigiocabili questo mese, tra cui Skul e Home Behind 2, mentre i giocatori che cercano un grande gioco di automazione e simulazione hanno visto realizzarsi il loro desiderio per il nuovo anno con Dyson Sphere Program. Vedere Tale of Immortal e Heroes of the Three Kingdoms 8 andare molto bene in Cina non ci ha sorpresi, in quanto entrambi offrono una buona dose di storia e mitologia cinese. Inoltre, Sega ha svelato i debutti su PC di ben 3 titoli totalmente rimasterizzati della leggendaria serie Yakuza, che sicuramente terranno occupati i fan e i nostalgici.

Leggiamo l'elenco completo dei titoli più popolari su Steam a gennaio 2021:

Cinque giochi free-to-play più popolari tra le uscite del mese: