Zack Snyder's Justice League: svelata la lunghissima durata

Un comunicato stampa diramato per il lancio in America Latina del film, ha svelato la durata complessiva di Zack Snyder's Justice League: 4 ore, 1 minuto e 28 secondi. Si tratta del più lungo cinecomic di sempre, se la memoria non ci inganna.

Se non avete quattro ore da dedicare alla visione del film non vi preoccupate, perché dovrebbe includere degli intermezzi e dovrebbe essere diviso in capitoli, in modo da poter essere guardato come una specie di miniserie. Vantaggi del lancio diretto su di un servizio di video streaming come HBO Max.

Speriamo che il cinecomic tenga fede alle promesse e che Snyder abbia fatto un lavoro dignitoso, tale da far dimenticare il film precedente dedicato alla Justice League. La trama racconta di Batman/Bruce Wayne (Ben Affleck) e Wonder Woman/Diana Prince (Gal Gadot) che uniscono le forze in nome di Superman (Henry Cavill) e del suo sacrificio, per fermare una minaccia di immense proporzioni, rappresentata dall'unione di Steppenwolf, DeSaad e Darkseid. Per farcela dovranno riunire degli altri super eroi, formando appunto la Justice League: Aquaman (Jason Momoa), Cyborg (Ray Fisher) e The Flash (Ezra Miller).