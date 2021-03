Dragon Ball: il cosplay di Bunny Bulma di mochiiimarie è alla ricerca delle Sfere

Dragon Ball è una delle saghe manga e anime più apprezzate in tutto il mondo e, ancora oggi, i lettori e gli spettatori dell'opera di Akira Toriyama la seguono con attenzione e passione. Il merito è ovviamente anche del cast, che negli anni è stato più volte al centro dell'attenzione dei e delle cosplayer. Bunny Bulma, in particolar modo, è una delle più apprezzate, come possiamo vedere in questo nuovo cosplay di mochiiimarie.

mochiiimarie ci propone un classico costume di Binny Bulma con il suo cosplay, che più volte abbiamo avuto modo di ammirare nelle fotografie di sue colleghe, ma non per questo ha dimenticato che l'amica di Goku ha in testa solo una cosa: la ricerca delle Sfere del Drago. Dopotutto Dragon Ball nasce proprio da questo, dalla prima ricerca delle Sfere che hanno unito un giovanissimo Goku e una giovanissima Bulma.

Quanto creato da mochiiimarie è semplice e classico, ma di certo la cosplayer non ha fallito in questo suo cosplay.

