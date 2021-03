Xbox: Sega e Konami nel mirino di Microsoft? Il rumor torna in voga

Torna in voga un noto rumor: Microsoft è interessata ad acquisire SEGA e Konami? La fonte di questa voce è un noto utente Twitter attivo in ambito Xbox. Parliamo di Astral, che ha dato fuoco alle polveri con un semplice tweet nel quale dice "Konami + SEGA = Xbox". La sua fonte? Purtroppo non è meglio definita: tutto quello che Astral afferma è che "non è 4chan".

Questo rumor ha anche dato a notebookcheck.com l'occasione di analizzare la situazione e sottolineare come l'acquisizione di uno o due grandi editori giapponesi aiuterebbe Microsoft a riguadagnare terreno in suolo nipponico. Guardando i dati più recenti delle vendite hardware condivisi da VGChartz, è possibile notare che mentre Nintendo Switch riesce a vendere 78.000 unità e PlayStation 5 più di 33.000 unità, Xbox Series X|S e Xbox One sommate faticano a superare i 1.500 pezzi all'interno dello stesso periodo di tempo.

Konami e Microsoft si uniranno?

Di certo Microsoft potrebbe solo uscirne rafforzata dall'acquisizione di due publisher che hanno nel proprio portfolio grandi IP amate dal pubblico ma che negli ultimi anni hanno perso il proprio peso. Farlo solo per conquistare il mercato nipponico, però, avrebbe senso? Forse no, ma di certo sarebbe un'acquisizione che troverebbe consenso anche nel pubblico occidentale. Ovviamente ammesso che questa permetta il ritorno in pompa magna di saghe come Castelvania e Sonic con nuovi capitoli adeguati agli standard moderni ma rispettosi dei classici.

In ogni caso, si tratta per il momento solo di rumor e speculazioni: tenendo presente ciò, voi cosa ne pensate?

Vi segnaliamo infine che l'evento del 26 marzo di Xbox Series X|S non vedrà grandi annunci per Jeff Grubb.