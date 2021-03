Xbox Series X|S, l'evento del 26 marzo non vedrà grandi annunci per Jeff Grubb

Xbox Series X|S sarà protagonista di uno speciale evento che si svolgerà il 26 marzo, secondo alcuni rumor sempre più insistenti, ma per il giornalista Jeff Grubb non vedremo grandi annunci.

A rivelare che il 26 marzo si terrà appunto un Xbox Gaming Showcase è stata la redazione di Windows Central, ma la notizia non è ancora stata confermata in maniera ufficiale di Microsoft.

Jeff Grubb, tuttavia, dà la questione come praticamente assodata e anzi si concede anche il lusso di aggiungere un dettaglio importante, e cioè che nel corso di questo evento non verranno fatti annunci di grande rilevanza.

Secondo il giornalista di VentureBeat, ospite del podcast di XboxEra, la casa di Redmond parlerà in questa sede soprattutto di servizi e di giochi indie che già conosciamo, come ad esempio The Ascent, oppure produzioni first party un po' di nicchia come Age of Empires.

Dopo i fuochi d'artificio della tavola rotonda dedicata all'acquisizione di Bethesda, che tanto ha fatto discutere la stampa di settore e gli appassionati, stavolta si discuterà insomma di progetti meno eclatanti? Staremo a vedere.