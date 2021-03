White Day 2: The Flower that Tells Lies annunciato con trailer, Swan Song cancellato?

White Day 2: The Flower that Tells Lies è stato annunciato ufficialmente da Sonnori Corporation con un teaser trailer che sembra confermare la cancellazione del precedente sequel, Swan Song.

Presentato nel 2017, White Day 2: Swan Song sembra sia infatti stato messo in pausa dal team di sviluppo coreano, ed è probabile a questo punto che il progetto si sia appunto trasformato in The Flower that Tells Lies.

Al momento non sono state ufficializzate né le piattaforme di riferimento (ma si pensa sicuramente a PC e PS4 con PlayStation VR, come per il primo episodio) né il periodo di uscita del gioco, ma immaginiamo arriveranno ulteriori dettagli nelle prossime settimane.

Per il resto, le tematiche horror saranno nuovamente al centro di questa esperienza, ma non è chiaro se l'ambientazione scolastica verrà riproposta dagli autori o si penserà a qualcosa di diverso.