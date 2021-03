Rainbow Six: Quarantine, uscita su PS5 e Xbox Series X|S: nuovi dettagli da un leak

Rainbow Six: Quarantine approderà anche su PS5 e Xbox Series X|S, come rivelato da un leak del Microsoft Store che include alcuni nuovi dettagli sul titolo Ubisoft.

Mentre il nome ufficiale di Rainbow Six Quarantine non è ancora stabilito, come dimostra il placeholder presente nella descrizione sulla piattaforma digitale Microsoft, alcune informazioni sembrano ormai confermate.

In primo luogo il gioco includerà una campagna in single player ma anche e soprattutto una modalità cooperativa online per un massimo di tre giocatori.

Rainbow Six: Quarantine supporterà il cross-play sulle console Xbox, ma per il momento non è chiaro se la medesima feature sarà presente anche su PlayStation.

Per quanto riguarda infine l'uscita, non c'è ancora una data ufficiale però, stando alle comunicazioni finanziare di Ubisoft, dovremmo assistere al lancio del titolo entro la fine di settembre.