Watch Dogs: Legion, cross-play in arrivo per l'Online Mode con un aggiornamento

L'Online Mode di Watch Dogs: Legion vedrà l'introduzione della funzionalità cross-play con un aggiornamento: lo ha annunciato il team di sviluppo del gioco con un post su Twitter.

Attualmente disponibile su console ma rinviato su PC, l'Online Mode di Watch Dogs: Legion vanta un grande potenziale e ci ha colpito positivamente, come si può leggere nel nostro provato del multiplayer di Watch Dogs: Legion.

Una funzionalità cross-play e cross-gen consentirebbe agli utenti di potersi confrontare online su piattaforme differenti. Il gioco è infatti disponibile su PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e Google Stadia.

"Sebbene il cross-play e il cross-generation-play non sia attualmente disponibile per l'Online Mode di Watch Dogs: Legion, il team di sviluppo sta lavorando per poter aggiungere questa funzionalità al gioco tramite un futuro aggiornamento", si legge nel post.