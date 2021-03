Twitch: GeorgeNotFound bannato due volte nel giro di 24 ore, ecco perché

Twitch è sempre impegnato a sorvegliare sui propri streamer e cerca di limitare quanto possibile comportamenti negativi dei content creator, sfruttando il ban dell'account come arma. Alle volte, però, la situazione sembra sfuggire di mano e capitano cose abbastanza assurde: ad esempio, GeorgeNotFound, noto streamer, è stato bannato ben due volte nell'arco di 24 ore.

Precisamente, ad essere bannato è stato il suo account alternativo: il problema è stato quindi di minore impatto per lo streamer di Twitch, ma nondimeno la situazione è strana. Partiamo però dal principio.

GeorgeNotFound, nel caso nel quale non lo conosciate, è un famoso streamer che ha creato un seguito di 3 milioni di follower su Twitch principalmente con contenuti a tema Minecraft. Su YouTube può contare su 6.5 milioni di iscritti, mentre su Twitter ne ha giusto un paio di milioni.

Il 13 marzo, GeorgeNotFound ha sfruttato Twitter per segnalare che il suo account alternativo era stato bannato da Twitch e, come spesso accade, per motivi non chiarissimi: gli è stato notificato che il suo nome era inappropriato. "ThisIsGeorgeNotFound" è il nome dell'account alt: chiaramente nulla di inappropriato. La durata del ban era segnata come indefinita. Per fortuna il ban è stato rimosso rapidamente.

Peccato però che in circa 24 ore è stato bannato di nuovo, questa volta perché il suo nome, a detta di Twitch, era un esplicito insulto ad altri utenti o promuoveva azioni negative. Ancora una volta, nulla di tutto ciò era vero. Twitch ha quindi ripristinato l'account di George, ma è chiaro che qualcosa sia capitato. Se il primo caso poteva anche essere conseguenza di un errore tecnico perdonabile, il fatto che sia accaduto due volte in 24 ore lascia capire che il sistema di Twitch è tutt'altro che perfetto.

Per persone come GeorgeNotFound, Twitch è un luogo di lavoro ed essere bannati è come essere licenziati e non poter più guadagnare. Immaginate di venir licenziati e riassunti per due volte nell'arco di 24 ore, come la prendereste?

Twitch è spesso sotto accusa: ha dato agli spettatori un modo facile per trollare gli streamer, dopotutto.