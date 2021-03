Avengers Endgame battuto, Avatar di nuovo primo: è il film che ha guadagnato di più

Nel 2019, Avengers Endgame è arrivato nei cinema di tutto il mondo e in un paio di mesi è stato in grado di ottenere la prima posizione della classifica dei film che hanno guadagnato di più. Precisamente, è stato in grado di scalzare Avatar che aveva dominato per un'intera decade. Ora, però, il film di Cameron è tornato in cima grazie a un nuovo rilascio in Cina.

Ovviamente la classifica potrebbe essere modificata nuovamente da un nuovo rilascio di Avengers Endgame, ma per il momento Avatar è (di nuovo) il film che ha guadagnato di più in tutta la storia del cinema. A commentare il fatto è anche Zoe Saldana che ha interpretato una parte in entrambi i film.

Saldana è stata Gamora all'interno di Avengers Endgame (e negli altri film del Marvel Cinematic Universe), mentre ha interpretato il ruolo di Neytiri (la Na'vi co-protagonista della pellicola) in Avatar. L'attrice ha affermato: "Congratulazioni ad Avatar per essere diventato, ancora una volta, il film numero uno di tutti i tempi. Cina, ti dobbiamo un favore. Sapere di aver fatto parte dei due più grandi film di tutti i tempi è incredibile. Ringrazio i miei fan, i fan di Avatar e i fan di Avengers Endgame."

Con questo rilascio Avatar ha raggiunto un guadagno totale di 2.810 miliardi di dollari, superando Avengers Endgame che si assesta a 2.797 miliardi di dollari. In terza posizione troviamo Titanic (2.194 miliardi), seguito da Star Wars Il risveglio della Forza (2.068 miliardi) e Avengers Infinity War (2.068 miliardi).

