Valheim primo, ma Forza Horizon 4 convince: la classifica di Steam di metà marzo

Daniel Ahmad, analista di Niko Partners e noto utente di Twitter e ResetEra, ha condiviso la classifica dei giochi Steam più venduti (calcolati in guadagni, non numero di copie) della settimana dal 7 al 14 marzo 2021. A dominare è sempre Valheim, ma anche Forza Horizon 4 convince ottenendo sia la seconda che la quinta posizione.

Vediamo quindi l'intera classifica dei giochi più venduti su Steam di metà marzo:



Valheim Forza Horizon 4 (Standard) Loop Hero Valve Index VR Forza Horizon 4 (Ultimate) Tale of Immortal CS:GO Broken Fang DLC La Terra di Mezzo: L'ombra della guerra Stronghold: Warlords Metro Exodus

Come potete vedere, Forza Horizon 4 ha potuto contare su un'ottima partenza sia nella sua versione Strandard che nella sua versione Ultimate. Ancora una volta si dimostra che la decisione di Microsoft di portare i propri titoli sulla piattaforma Valve è vincente. Possiamo inoltre notare che Loop Hero, l'apprezzato rogue-lite pubblicato da Devolver Digital, è in terza posizione: il gioco ha perso solo una posizione rispetto alla scorsa settimana.

Forza Horizon 4 parte alla grande

Ottimi risultati anche per Tale of Immortal. Ricordiamo anche che il gioco cinese non dispone ancora di una traduzione inglese, quindi il risultato è stato ottenuto solo tramite il pubblico cinese: una localizzazione è già stata confermata, in ogni caso. Non stupisce ovviamente la presenza di CS:GO, mentre sorprende l'ingresso de La Terra di Mezzo: L'ombra della guerra e Metro Exodus, titoli che hanno alcuni anni sulle spalle.

Valheim, va sottolineato, mantiene la propria prima posizione per la sesta settimana di fila: Daniel Ahmad afferma che le vendite sono ormai vicine ai 6 milioni di unità. Escono invece dalla classifica, rispetto alla scorsa settimana, Hades, Baldur's Gate 3, Dying Light e Deep Rock Galactic, oltre al pre-order di Outriders che sta già convincendo i giocatori grazie alla demo.

Vi segnaliamo infine Valheim world generator: analizza il seed e scopre tutta la mappa prima di giocare.