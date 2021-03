Valheim world generator analizza il seed e scopre tutta la mappa prima di giocare

Valheim è il gioco del momento. In poche settimane 4 milioni di giocatori hanno invaso i server di questo survival a sfondo norreno, sperimentando e esplorando ogni centimetro quadrato del gioco. Su Reddit l'utente wd40bomber7 ha creato uno strumento online, il Valheim world generator, che consente di scoprire prima del tempo tutto quello che la mappa di gioco di Valheim conterrà una volta avviata la partita.

A questo indirizzo potrete trovare Valheim world generator.

Questo sito analizza il seed di ogni mondo e genera da esso la mappa di Valheim collegata. In questo modo potrete scoprire i boss che sono presenti o gli strumenti disponibili prima ancora di avviare una partita e iniziare ad esplorare. Così da poter vedere se quella mappa ha le caratteristiche che state cercando per la vostra partita e, in caso di risposta negativa, provare a generare un nuovo seed fino a quando non ne troverete uno di vostro gradimento.

Valheim world generator, nonostante sia completamente gratuito e frutto di una sola persona, è in costante aggiornamento. wd40bomber7, infatti, sta lavorando per sistemare i bug e migliorare l'intera esperienza.

Le atmosfere norrene che si respirano in Valheim sono alla base del successo.

Che è vero che è un po' come imbrogliare (che gusto c'è ad infilarsi in un gioco di sopravvivenza se già si conosce tutto di quel luogo), ma è anche uno strumento utile per consentire a coloro che vogliono provare determinate cose nel gioco di non impazzire alla ricerca di un determinato nemico o oggetto.