Valheim: 4 milioni di copie vendute su Steam, il CEO promette nuovi contenuti

Oramai inizia a essere complesso tenere il conto: in soli cinque giorni Valheim ha venduto un milione di copie e ha quindi raggiunto un totale di 4 milioni di unità vendute in soli 21 giorni. Il gioco di sopravvivenza ad ambientazione norrena di Iron Gate sta convincendo tutti i giocatori e non sembra avere intenzione di fermarsi.

L'annuncio è stato dato da Iron Gate Studio e dal publisher Coffee Stain. Valheim non solo ha raggiunto 4 milioni di unità vendute, ma è recentemente stato in grado di superare il numero di giocatori temporanei su Steam di DOTA 2, anche se ovviamente solo per poco. Il gioco a tema vichinghi riesce però a compere ad armi pari con PlayerUnknown's BattleGrounds (PUBG): al momento della scrittura, ad esempio, supera il battle royale di alcune migliaia di giocatori secondo Steam DB.

Questo successo sarebbe incredibile per qualsiasi gioco, ma per il team di Valheim, composto da sole cinque persone, lo è ancora di più. Il CEO di Iron Gate ha affermato: "Non credo di aver ancora avuto il tempo di pensarci troppo. So che i giocatori apprezzano molto il gioco, ma al tempo stesso penso di poterlo migliorare in futuro. Non vedo l'ora di aggiungere nuovi contenuti, specialmente per quanto riguarda i rimanenti biomi. La nostra scaletta di sviluppo è attualmente focalizzata sul prossimo bioma e speriamo di averlo pronto entro la fine dell'anno. Potrebbe però volerci di più, a seconda di come procedere lo sviluppo. Non voglio stressare il team: non è mai un bene".

Anche il publisher ha commentato il successo di Valheim, spiegando che il gioco è "qualcosa di veramente speciale" per tutti i giocatori. Ora, inoltre, potete giocarlo in prima persona grazie a una mod: funziona! Se volete capire il segreto del suo successo, potete leggere il nostro speciale.