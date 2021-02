Valheim in prima persona grazie a una mod: funziona!

Uno dei grandi successi del momento è Valheim, un gioco di sopravvivenza ispirato alla mitologia norrena. L'avventura non dispone per il momento di un supporto ufficiale alle mod, ma questo non ha fermato la community dal lavorare sul gioco. Ora è infatti disponibile una mod per giocare in prima persona: ancora più sorprendente è però il fatto che funziona abbastanza bene.

Questa mod in prima persona per Valheim non è ovviamente perfetta: ad esempio, se si utilizza uno scudo per parare la visuale viene coperta. Inoltre, la telecamera passa attraverso alcuni modelli poligonali, soprattutto guardando verso il basso, rendendo il tutto un po' più confuso. Ciò nonostante, questa mod in prima persona può essere attivata e disattivata all'istante tramite la rotella del mouse: si può quindi sfruttare la mod per le sezioni nelle quali è più comoda e poi passare al volo alla terza persona per combattere, ad esempio.

La mod in prima persona di Valheim richiede un'altra mod per essere istallata: BepInExPack che prepara il gioco per il modding di Unity. Il procedimento non è però complesso. Non si tratta inoltre dell'unica mod disponibile per il gioco: è ad esempio presente Valheim Plus che permette di gestire in modo più semplice vari aspetti del gioco, in primis la costruzione degli edifici, permettendo di ruotarli e cambiare l'angolazione in modo preciso.

Potete trovare tutti i dettagli su Nexus Mod.

Valheim è un grande successo e il supporto delle mod non è affatto una sorpresa. Il gioco ha superato i 3 milioni di unità vendute e per un momento è stato il secondo gioco più giocato su Steam, battendo anche DOTA 2 e PUBG. Questo gioco arriverà su PS5, Nintendo Switch e Xbox Series X? Il team risponde.