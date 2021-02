Ghost Recon Breakpoint: PS5 contro Xbox Series X|S nel confronto video di Digital Foundry

Ghost Recon Breakpoint è stato analizzato da Digital Foundry nel loro nuovo video di approfondimento, mettendo a confronto le versioni PS5 e Xbox Series X|S dello sparatutto tattico di Ubisoft che ha recentemente ottenuto l'upgrade next gen.

Il confronto effettuato da Digital Foundry presenta una certa disparità per quanto riguarda la qualità grafica e in particolare la risoluzione, con un notevole vantaggio per Xbox Series X, in una situazione che sembra simile a quella vista in The Division 2 con la prima patch next gen, parzialmente corretta in seguito con il successivo update, peraltro analizzato sempre nello stesso video visibile qui sopra.

Ghost Recon Breakpoint ha le solite due modalità tra risoluzione e performance, mentre su Xbox Series S è prevista una sola modalità. Su PS5, il gioco Ubisoft in modalità risoluzione utilizza uno scaling dinamico che punta ai 1440p a 30 frame al secondo, mentre su Xbox Series X il gioco raggiunge i 4K dinamici a 30 frame al secondo. Secondo le rilevazioni di Digital Foundry, non ci sono particolari cali nella risoluzione, che rimane per buona parte legata al cap massimo in entrambi i casi, così come il frame-rate.

Nella modalità performance, presente solo su next gen, su PS5 il gioco utilizza una risoluzione dinamica a 1080p per mantenere i 60 frame al secondo, mentre su Xbox Series X la risoluzione dinamica punta a 1440p, sempre a 60 frame al secondo e in entrambi i casi il frame-rate viene mantenuto piuttosto costante.

Su Xbox Series S è disponibile una sola modalità, con il gioco che si presenta a 1440p dinamici e 30 frame al secondo. Al di là della risoluzione maggiore, su Xbox Series X si rileva una migliore qualità grafica in termini di texture filtering, con miglioramenti al livello hardware che non sono presenti su PS5, probabilmente sempre a causa della gestione differente dei giochi in retrocompatibilità possibile sulla console Microsoft.