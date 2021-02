Phil Spencer ha una statuetta di Kojima Productions, e subito partono le teorie

Phil Spencer ha effettuato di recente una delle sue ormai note trasmissioni in collegamento streaming da casa, e su una mensola alle sue spalle in molti hanno notato, in bella vista, una statuetta di Ludens, la mascotte di Kojima Productions, proprio accanto al logo Xbox illuminato.

Ovviamente sono subito partite, soprattutto per scherzo ma alcuni anche con una certa serietà, le prevedibili teorie e speculazioni sul significato di questo, con voli pindarici fino ad arrivare a parlare di possibile acquisizione di Kojima Productions da parte di Microsoft.

Si fa per ridere, ma non è escluso che una cosa del genere possa nascondere qualche informazione in arrivo: d'altra parte, Phil Spencer ha dimostrato di voler giocare a volte con dettagli di questo tipo, come dimostra il fatto che Xbox Series S è comparsa una prima volta, prima ancora di venire annunciata, posizionata su una mensola dell'ufficio del capo di Xbox durante un'altra trasmissione in streaming da casa Spencer.

Tuttavia, bisogna dire che il capo di Xbox è anche un avido giocatore e a quanto pare anche un notevole collezionista di gadget: sulle mensole alle sue spalle possono infatti essere visti parecchi oggetti interessanti, come il teschio appartenente alla Collector's Edition di Watch Dogs: Legion, un Nintendo Switch e vari altri gadget, ma difficilmente questi possono significare acquisizioni di Ubisoft o Nintendo.

Tuttavia, la vicinanza tra Ludens e il logo Xbox potrebbe avere un significato nascosto forse più verosimile, come il fatto che un gioco di Kojima Productions potrebbe arrivare nel prossimo periodo su Xbox Series X|S, cosa non da escludere a priori, considerando anche l'indole goliardica di Spencer nel disseminare, a volte, indizi di questo genere.