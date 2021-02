Red Dead Online: update del 23 febbraio, sconti e bonus

Red Dead Online, la modalità multigiocatore di Red Dead Redemption 2, si aggiorna quest'oggi, 23 febbraio 2021, con nuovi contenuti, nuovi bonus e nuovi sconti. Ecco cosa è stato aggiunto con quest'ultimo update di Rockstar Games.

Prima di tutto, potremo ottenere doppi RDO$ e doppi PE nella Serie in evidenza Gare al bersaglio e Scorribanda. Si tratta di una serie pensata per mettere alla prova la nostra abilità a cavallo e la capacità di lavorare in squadra. Inoltre, ci sarà un bonus del 50% sugli RDO$ e il doppio dei PE per tutte le vendite da Distillatori. Inoltre, ogni Distillatore o Commerciante riceverà una mappa da tesoro bonus. Inoltre, chi entrerà in Red Dead Online entro il 1° marzo otterrà un Rifornimento di macerato gratis.

Inoltre, non mancano gli sconti in Red Dead Online. Ci sarà uno sconto di 10 Lingotti d'Oro sul costo della Capanna da Distillatore, oltre al 30% di sconto sugli articoli di Ruolo per i Distillatori e sulle migliorie per la Capanna. Inoltre, in tutti gli Stati, gli armaioli daranno accesso a uno sconto del 30% su tutti i revolver. I sarti invece permetteranno di acquistare camice, corsetti, gonne e pantaloni al 40% di sconto. C'è anche uno sconto del 30% sulle emote, comprese le emote dei Ruoli.

I giocatori di Red Dead Online che hanno collegato i propri account di Prime Gaming e del Social Club di Rockstar Games riceveranno le seguenti ricompense: Licenza da Cacciatore di taglie gratuita e una verniciatura Rifiniture in ametista per il Carro da Cacciatore di taglie. I giocatori che si collegheranno a Prime Gaming prima del 15 marzo riceveranno una ricompensa per 200 Palle singole per fucili a canna liscia, 5.000 PE del Club e un'offerta del -50% sul fucile a canna liscia a ripetizione.

Vi segnaliamo anche un'interessante curiosità: Red Dead Redemption 2 è uno strumento di insegnamento per un corso universitario.