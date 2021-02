Guilty Gear Strive beta: video confronto tra PS5 e PS4, 4K e 60 FPS su next-gen

Gulty Gear Strive è disponibile in formato beta e VG Tech ha analizzato tramite un video confronto le prestazioni di questo picchiaduro in versione PS5, PlayStation 4 e PS4 Pro. La versione testata è, precisamente, la 1.001.000 su PlayStation 5 e la 1.01 sui due modelli PS4. Precisiamo inoltre che i test sono stati eseguiti sui match offline. Il risultato? In poche parole, i 4K e 60 FPS sono possibili solo su PS5. Vediamo però qualche dettaglio aggiuntivo.

Partiamo prima di tutto dalla versione più "debole", ovvero quella PlayStation 4 standard. La macchina da gioco di Sony è in grado di offrire, per quanto riguarda Guilty Gear Strive, una risoluzione pari a 1536x864 secondo quanto segnalato da VG Tech. Ovviamente su PS4 Pro la risoluzione nativa è superiore, precisamente 1920 x 1080. PlayStation 4 Pro può fare output a 2160p, mostrando così l'interfaccia utente a 3840x2160 ma causando di conseguenza alcuni problemi grafici. Se si rimane a 1080p, però, non ci sono problemi.

La versione PS5 di Gulty Gear Strive, invece, raggiunge una risoluzione nativa di 3840x2160, ovvero 4K nativo. Tutte e tre le versioni puntano a 60 FPS. Il risultato è ottimo su tutte e tre le piattaforme, anche se sono presenti alcuni cali aggiuntivi sulle versioni PS4 e PlayStation 4 Pro. Bisogna però considerare che le scene proposte nel video non sono esattamente identiche, quindi non è semplice fare un confronto diretto. In ogni caso, su PS5 il 4K e 60 FPS dovrebbe essere garantito.

Ricordiamo anche che stiamo parlando di una beta, quindi Gulty Gear Strive potrebbe essere soggetto ad alcuni cambiamenti (si spera in meglio). Come detto, per il momento i fan dei picchiaduro possono essere soddisfatti. Per un giudizio completo, però, bisognerà aspettare la versione finale.

Ecco infine il nostro provato della beta di Gulty Gear Strive.