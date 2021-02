Google Stadia Pro: i giochi gratis di marzo 2021 per gli abbonati, con un'esclusiva

Stadia Pro, ricordiamo, è la sottoscrizione che consente di accedere al gaming in 4K, HDR e audio 5.1 al prezzo di 9,99 euro al mese, oltre al catalogo di titoli gratuiti. Per marzo 2021, i quattro giochi aggiunti a questa sezione sono i seguenti:

Google Stadia Pro incrementa il catalogo dei giochi gratis per gli abbonati a marzo 2021 con quattro nuovi titoli, tra i quali anche un'esclusiva assoluta per la piattaforma in streaming, probabilmente temporale.

Il primo di questi, PixelJunk Raiders, è una novità assoluta, offerta in anteprima esclusiva su Google Stadia e dunque particolarmente interessante: si tratta di un nuovo capitolo nella serie che ha attraversato diversi generi nella sua storia. In questo caso è un action game in terza persona caratterizzato da uno stile grafico particolare, con ambientazione fantascientifica e aliena. Il gioco supporta peraltro la funzione State Share che consente di avviare sfide con altri utenti condividendo salvataggi e particolari momenti di gameplay.

Per il resto, si segnala che il 28 febbraio non potranno più essere scaricati gratuitamente i giochi Kine, Hello Neighbor: Secret Neighbor e Monster Jam Steel Titans e dal 2 marzo Outcasters. Google Stadia sta attraversando delle giornate piuttosto tese in questo periodo, dopo la chiusura dei team interni, i quali a quanto pare erano stati elogiati 5 giorni prima della chiusura.