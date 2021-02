Returnal per PS5, nuovo trailer "Atropos" per l'interessante esclusiva di Housemarque

Returnal torna a mostrarsi su PS5 con un nuovo trailer intitolato Atropos, che introduce l'omonimo pianeta alieno, ovvero lo scenario che potremo esplorare all'interno del particolare action shooter di Housemarque.

L'esclusiva in questione è uno dei titoli più interessanti tra quelli in uscita su PS5, e conoscendo peraltro le capacità del team di sviluppo in questione possiamo confidare anche in un gameplay coinvolgente, oltre all'ambientazione e all'atmosfera che sembrano esserci tutte, come confermato anche da questo nuovo trailer.

Atropos sembra essere uno scenario particolarmente inquietante, in grado di cambiare aspetto e dunque presentare caratteristiche e atmosfere profondamente diverse tra loro. L'astronauta Selene si schianta sulla sua superficie sconosciuta e si ritrova a dover indagare nei dintorni per poter sopravvivere, essendo completamente isolata da tutto.

Selene dovrà dunque "rompere il ciclo del caos" sul cangiante pianeta di Atropos per cercare una via d'uscita dalla follia che la circonda. Come in un classico roguelike, ma impostato su un unico personaggio, l'astronauta viene sconfitta più volte e ogni volta è costretta a morire e ripartire, cercando di superare gli ostacoli con perseveranza e nuove conoscenze acquisite.

Ad ogni ciclo, tuttavia, il pianeta Atropos si modifica e rende l'esperienza sempre diversa e inaspettata, così come variano gli oggetti e le armi a disposizione, cosa che costringe ad adattarsi in continuazione a nuove situazioni. Il mondo procedurale di Returnal è costruito per essere giocato più volte e ogni volta è in grado di offrire esperienze diverse, come dimostrano anche le variazioni in questo nuovo trailer.

Returnal è stato recentemente rimandato, ma a questo punto la data di uscita del 30 aprile 2021 dovrebbe essere definitiva. Secondo quanto riportato dagli sviluppatori, avrà caricamenti quasi istantanei e supporterà il DualSense.