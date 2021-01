Returnal per PS5 avrà caricamenti quasi istantanei e supporterà il DualSense

Returnal, la nuova esclusiva per PS5 sviluppata da Housemarque, vanterà caricamenti quasi istantanei e il supporto del controller DualSense per un'esperienza insieme frenetica e coinvolgente.

Definito dai suoi autori come un mistero horror da svelare partita dopo partita, Returnal ci metterà al comando di una astronauta dispersa su di un mondo alieno pieno di creature minacciose, in cui la realtà assume connotati differenti ogni volta che si muore.

Il velocissimo SSD di PlayStation 5 consentirà di effettuare il respawn immediatamente dopo essere stati uccisi, così da evitare qualsiasi lungaggine e mantenere alto il ritmo dell'esperienza.

Non è tutto: i trigger adattivi del DualSense verranno utilizzati dal gioco per passare rapidamente da una modalità di fuoco all'altra, similmente a quanto fatto da Insomniac Games in Ratchet & Clank: Rift Apart.

Returnal sarà disponibile a partire dal 19 marzo, come detto in esclusiva sulla nuova console Sony.