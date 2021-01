Among Us in calo a dicembre 2020, ma è ancora il più giocato

Among Us ha subito un calo a dicembre 2020, come del resto è normale che sia dopo aver passato diversi mesi sulla cresta dell'onda. Comunque sia è rimasto il titolo con il maggior numero di giocatori attivi: ben 2,8x quelli di Roblox, che si trova in seconda posizione.

A svelare il dato è stata la compagnia di analisi del mercato videoludico digitale SuperData, che ha svelato anche le vendite del gioco su Nintendo Switch: 3,2 milioni di copie. Quest'ultima versione è stata anche quella che prodotto più ricavi durante il mese (Among Us non ha un sistema di microtransazioni troppo aggressivo).

Insomma, il successo del titolo di InnerSloth prosegue e probabilmente si rinnoverà grazie agli imminenti aggiornamenti, tra i quali la moderazione degli account e una nuova mappa.

Per saperne di più, leggete la nostra recensione di Among Us.