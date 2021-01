Among Us: gli account stanno per essere lanciati, promettono gli sviluppatori

Among Us potrebbe presto ricevere i tanto attesi account, che consentiranno agli utenti di fare comunità e mettersi in contatto direttamente nel gioco con la moderazione attiva. InnerSloth ne ha parlato nell'ultimo aggiornamento del blog ufficiale del gioco, dichiarandola una delle sue priorità.

Da quanto scritto, la caratteristica è in realtà già funzionante, ma è ancora in fase di test e non sarà lanciata finché non sarà completamente pronta. Difficile dire quando potremo usarla, perché non sono state fornite tempistiche precise in merito, a parte un generico "il prima possibile".

Dopo il lancio degli account, arriveranno anche le liste amici, le statistiche e altre caratteristiche molto richieste dagli utenti, per cui bisogna comunque attendere qualche altro mese.

Nello stesso post, Innersloth ha anche raccontato dei cambiamenti apportati allo studio dopo il successo di Among Us, che ha imposto una ristrutturazione generale, a partire dalla ripresa dello sviluppo del gioco che era stato di fatto messo da parte (ricordiamo che per quasi due anni non ha avuto un grosso successo). Ampliato anche l'organico, dato che i tre componenti del team originale non erano più in grado di gestire tutto da soli, dagli aggiornamenti ai port su nuove piattaforme.