Fortnite: in arrivo un crossover con Terminator?

Presto potrebbe esserci un crossover tra Fortnite e Terminator, come suggerito dalle texture del Typhoon, che ricordano l'edificio della Cyberdyne, visto nel secondo film. Anche la musica del portale sembra essere un riferimento diretto alla saga cinematografica.

Gli indizi dell'arrivo di Terminator sono in realtà molti altri, come l'inclusione nel gioco del fucile a pompa del film e un paio di occhiali da sole nella borsa che anticipa le collaborazioni in arrivo durante l'anno. Il T-800 in gioco? Non sarebbe male, nell'ottica di ciò che è diventato Fortnite con il passare dei mesi.

Fortnite è noto per le collaborazioni con varie proprietà intellettuali dell'industria dell'intrattenimento. Celebri i crossover con il Marvel Cinematic Universe, ma anche quelli con altre saghe videoludiche, come quello con la serie Halo.

Epic Games punta moltissimo su queste intersezioni per tenere alto l'interesse verso il suo gioco. Tra gli altri crossover in arrivo si parla insistentemente di Lara Croft, la protagonista della serie Tomb Raider.